"Kaçış Çizgileri" sergisi sanatseverler ile buluştu

Öğr. Üyesi Yarkın Biçer'in "Kaçış Çizgileri" isimli sergisini sanatseverler ile buluşturdu.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Yarkın Biçer, enstalasyon tarzındaki "Kaçış çizgileri" isimli sergisini İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde açtı. 9 Haziran'a kadar açık kalacak olan sergininin açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Biçer, "Gördüğünüz eserler geleneksel konvansiyonel ürünün eserleri değil. Çağdaş sanatın ürünleri. Hem hazır nesne hem doğal nesne, video gibi unsurları içeren mekan ile birlikte düşünülmüş totali bir sanat eseri olan kavram. Sergimin adı, Kaçış Çizgileri. Kaçışı bir tür savunma mekanizması, sızıntı oluşturmak olarak görüyorum. Tıpkı duvardaki nem gibi. Nem duvarda bir sızıntı oluşturur ve koca binayı çökertebilir. Sızıntı dipten gelen bütün bir sistemi yerinden oynatacak bir şey. Kaçış ve dünyaya bakış açımızın birlikte olduğu bir sergi" dedi.