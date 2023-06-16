Kadın çiftçilerin yetiştirdiği arakanın ilk hasadı yapıldı

İzmit Dağköy'de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği ve yüzde 75 hibeli destek verilen bezelye türü arakanın ilk hasadı şenlikle yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir, refah düzeyinin iyileştirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kadın ve genç çiftçilere yönelik, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdi. Proje doğrultusunda yüzde 75 hibeli tarımsal destek verilen İzmit Dağköy'de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği bezelye türü arakanın ilk hasadı yapıldı. Şenlik havasındaki etkinliklerde bezelye ayıklama yarışması düzenlendi, toplanan bezelyelerden yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Şenlik havasında geçen progama katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, "Başkan Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde tarımsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına yönelik çok sayıda destekleme projesini hayata geçirdik. Büyükşehir olarak, kırsal kesimde, özellikle kadınların bir araya geldiği kooperatif ve birliklere proje karşılığında yüzde 75 hibe desteği verdik. Diğer projelerden farkı olarak, yüzde 25'i çiftçilerimizin ürettiği ürünlerden alıyoruz. Bu ürünleri de Büyükşehir'den sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Ödeme konusunda çiftçilerimizi zorlamıyoruz, geniş bir takvime yayıyoruz. Kocaeli'nin sadece sanayi şehri değil, tarım kenti olmasını da düşündük. Verdiğimiz desteklerle atıl tarlalar sürülmeye, ekilmeye başlandı. Son dört yılda seracılıkta üretim iki kat arttı. Topraksız seracılık konusunda dünyadaki son teknoloji ve yöntemleri Kocaeli'de yerlileştirerek Darıca'da uygulamaya başladık. Topraksız sera üretimi yapmak isteyenlere önümüzdeki günlerde hibe desteklerimiz olacak" diye konuştu.

Çocuklar, kurulan oyun alanların doyasıya eğlenirken, organik olarak yetiştirilen araka başta olmak üzere çok sayıda sebzenin stantlarda satışı gerçekleştirildi. Düzenlenen bezelye ayıklama yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Etkinlikte ayrıca, öğrenciler için çeşitli tanıtıcı stantlar, atölyeler, eğlence ve oyun alanları kuruldu.