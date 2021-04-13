Kadın girişimciler bir araya gelecek

Kadın girişimcilerin desteklenmesi kapsamında Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odasının kadın girişimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan B2B iş görüşmelerinde 14-15 Nisan 2021 de bir araya geliyor. 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak olan etkinlik ile kadın girişimciler arası ağ kurmak, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid- 19'un etkilerini azaltmak için yeni iş ortaklıkları kurmak hedefleniyor. B2B görüşmeleri tüm sektörlerden kadınların liderliğindeki tüm girişimciler ve şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odasının kadın girişimcileri arasında yapılacak olan etkinlikte doğrudan görüşme isteyenler, Zoom üzerinden ve ayrıca chat kısmı üzerinden 7 dilde tercüme desteği ile de yazılı olarak yapabilecek.