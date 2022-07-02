Kadın muhtarlara TABİP anlatıldı

Kocaeli'deki kadın muhtarlar, Büyükşehir'in TABİP projesi çerçevesinde biberiye ve tıbbı nane ekilen tarlaları gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkenin tarımsal kalkınma hamlesine Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile katkı sunuyor. Bu bağlamda Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan 23 kadın muhtar, TABİP projesi çerçevesinde tarlalarda ekimi yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkileri üzerine bilgilendirildi. Proje çerçevesinde ilk olarak sözleşme yapılan çiftçilerin Kandıra'daki tarlalarını gezen kadın muhtarlar, Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitki ekiminin yaygınlaştırılması çalışmalarını bizzat yerinde görürken, ekilen ürünleri de inceleme fırsatı buldu.

Bitkileri yerinde incelediler

Kadın muhtarlar ekim alanlarının ardından Başiskele Kullar'da inşa edilmeye devam eden Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini ziyaret etti. Biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkilerinin işleneceği merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan kadın muhtarlar, Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde yetiştirilen ürünleri görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Hem çiftçi hem de ülkemiz kazanacak"

Büyükşehir'in organizasyonunda kadın muhtarlara eşlik eden Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde köylerde alternatif ürünleri üretmeyi amaçladıklarını, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Gezide kadın muhtarlara, “Aromatik bitkiler, tıbbi alanda, kozmetik sanayinde ve gıda alanında kullanılan çok hassas bitki türleridir. Yetiştirilmesi biraz zordur. Arpaya, buğdaya, yulafa pek benzemez. Aromatik bitkiler devamlı bakım isterler ama çok kıymetli ve değerli ürünlerdir. Şu anda İzmit Hali'nin yanında 43 dönüm üzerine bir fabrika yapılıyor. O fabrikada damıtım ve kurutma yapılacak, çiftçilerimize eğitim verilecek. Bu projeyle hem çiftçi kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Aromatik bitkilere ilgi çok yüksek ve bu bitkilerin ürünleri yüzde 80 oranında ithal ediliyor. Dolayısıyla çiftçi kazanacak, Türkiye kazanacak” bilgisi verildi.

"Muhtarlar projeyi yorumladı"

Gezi sonrasında açıklamalarda bulunan Derince Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu endemik bitkilerle ilgili bir geziye katıldık. Bu gezi sayesinde köylüye yapılan katkıyla proje çerçevesinde hanımların çalıştırılacağını öğrenmiş olduk. Endemik bitkinin nasıl yetiştirildiğini öğrendik, bizim için çok aydınlatıcı bir gün oldu. Ürünlerin işleneceği fabrikayı gezdik. Bu çalışmadan dolayı Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. İzmit Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.