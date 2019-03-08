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Kadınlar 8 Mart'ta “Korkma, Sinme, Şiddete Dur De” projesinde buluştu

Kocaeli’nde Kadınlar Günü programı kapsamında düzenlenen organizasyonda “Korkma, Sinme, Şiddete dur de” projesini tanıdı.

Kocaeli'nde Kadınlar Günü programı kapsamında düzenlenen organizasyonda “Korkma, Sinme, Şiddete dur de” projesini tanıdı.


Kocaeli'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde birçok farklı meslek grubundan kadın bir araya geldi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak hazırladığı “Korkma, sinme, şiddete dur de” projesinin lansmanı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürü Necati Deniz ve çok sayıda kadın katıldı.


Düzenlenen programda söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Programa birçok farklı meslek grubuna mensup olan kadınlar, günümüz şartlarında kadınların çalışma koşullarını değerlendirdi.

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