Kadınlar aile konusunda bilgilendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “Kocaeli Anne Şehir Projesi” kapsamında Kocaelili annelere, aile ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Kocaeli'nin örnek projesi ‘Anne Şehir Projesi' kapsamında son olarak üç hafta süren Aile Eğitim Programları(AEP) gerçekleştirildi. Seminerler sayesinde Kocaelili kadınlar aile konusunda bilinçlendirilirken, üç hafta boyunca farklı alanlarda Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından belirlenen uzman eğitmenlerin katılımıyla yaklaşık 30 seminer verildi.

Spor yapan kadınlara uzmanlar eşliğinde sosyal aktiviteler, psikoloji, diyetisyenlik gibi birçok alanda bilgilendirme seminerleri yapan Anne Şehir Projesi kapsamında son olarak kadınların, ailelerine yaklaşımlarını ve daha bilinçli aile yapısı için, kişisel gelişim ve aile temalı seminerler verildi. AEP seminerleri Kocaeli'nin farklı yerlerinde birbirinden faydalı konu başlıkları belirlenerek gerçekleştirildi. Kocaelili kadınların yoğun katılım sağladığı seminerlerde bağımlılıkla mücadele, gençler için yaşam becerileri, madde kullanım riski ve evlilik öncesi eğitim konu başlıkları işlendi.