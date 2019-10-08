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Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)

1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


50. dakikada Zver'in defansın arasına attığı topla buluşan Kolbl'ın şutu, Selda'nın sağından ağlarla buluştu. 0-6


54. dakikada sol çaprazdan içeri giren Kolbl'in şutunu Selda kornere çeldi.


64. dakikada Selen'in sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Mersnik'te kaldı.


80. dakikada Selen'in sağ çaprazdan attığı şut kaleci Mersnik'te kaldı.


90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fatma Kara topu ağlarla buluşturdu. 1-6




Stat: Kocaeli


Hakemler: Silvia Andreia Rosa Domingos, Vanessa Alexandra Dias Gomes, Catia Alexandra Graça Traves


Türkiye: Seda Akgöz, Medine Erkan, Fatma Kara, Ecem Cümert, Melike Pekel, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya, Fatma Işık, Kader Hançer (Selin dk. 46), Gizem Gönültaş (Ebru dk. 32) (Derya dk. 71)


Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Dilan Akgül


Teknik Direktör: Talat Tuncel


Slovenya: Zala Mersnik, Lana Golob, Sara Agrez (Prsa dk. 46), Spela Rozmaric, Kaja Korosec, Mateja Zver, Dominika Conc (Babnik dk. 81 ?), Lara Prasnikar, Spela Kolbl, Kaja Erzen, Pamela Begic (Makovec dk. 69)


Yedekler: Maja Zajc, Evelina Kos, Kristina Erman, Sara Ketis, Lara Ivanusa, Zala Kustrin, Zala Vindisar


Teknik Direktör: Jarc Borut


Goller: Lara Prasnikar (dk. 14, 38 ve 41), Rozmaric (dk. 24), Zver (dk. 28), Kolbl (dk. 51) (Slovenya), Fatma (dk. 90) (Türkiye)


Sarı kartlar: Lana Golop (Slovenya), Ebru (Türkiye)

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