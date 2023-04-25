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Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 65 - BOTAŞ Gelişim: 68

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali 2.

maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'e 68-65 mağlup oldu. Seride 1-1'lik eşitlik sağlandı.



Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Furkan Keseratar, Nihat Kara, Barış Burak Durmuş


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 3, Eda Şahin 5, Nur Sezen Yavuz, Deniz Aygül 8, Büşra Akgün 6, Asiah Monet Jones 19, Candide Öztürk 13, Ezgi Manlacı 5, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 6


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal 9, Nehir Acar, Işık Su Güven 12, Saliha Mandıracı 13, Rana Uçar 11, Burcu Büyükayan 11, Gizem Havare, Ada Naz Çorum, Işılay Eğin 7, Ceylin Beyza Altunpa, Ronahi Zilan Kıran 5


Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli


1. Periyot: 15-17 (BOTAŞ Gelişim lehine)


Devre: 31-40 (BOTAŞ Gelişim lehine)


3. Periyot: 44-48 (BOTAŞ Gelişim lehine)

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