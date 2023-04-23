Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 69 - BOTAŞ Gelişim: 54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali 1.
maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 69-54 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Sertan Kırklar, Uygar Kurt, Seyhan Topaloğlu
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 10, Eda Şahin 4, Nur Sezen Yavuz, Deniz Aygül 11, Büşra Akgün 11, Asiah Monet Jones 22, Candide Öztürk 3, Ezgi Manlacı 4, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal, Nehir Acar, Işık Su Güven 5, Saliha Mandıracı 3, Zeynep Budak, Rana Uçar 18, Burcu Büyükayan 8,Gizem Havare 2, Ada Naz Çorum, Işılay Eğin5, Ceylin Beyza Altunpa 6, Ronahi Zilan Kıran 7
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1. Periyot: 12-13 (BOTAŞ Gelişim lehine)
Devre: 31-25 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot:49-40 (İzmit Belediyespor lehine)