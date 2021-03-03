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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 59

59’luk skorla yendi.

59'luk skorla yendi.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Sinem Tetik, Yasin Kahraman, Eyyüp Ayhan


İzmit Belediyespor: İpek Garip 11, Miray Şahin 7, Gülşah Duman 19, Elif Emirtekin 5, Erica Wheeler 1, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 14, Milica Jovanovic 13, Clarissa Cristina Dos Santos 19, Defne Melissa Paylar 9, Zülal Özdemir 2


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


BŞB Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 13, Ladin Özel 7, Sude Güler, Öykü Taşkın 15, Sinem Karacan, Gülfer Tokatlı 14, İlknur Yıldızhan 8, Ayşe Burcu Karagöl 2, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal


Başantrenör: Mehmet Özkan



1. Periyot: 31-16 ( İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 53-24 ( İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 71-42 ( İzmit Belediyespor lehine)

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