Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

64 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhon, Alper Elçikoca, Seda Esen
İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan 1, Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Kübra Erat 12, Elif Emirtekin 9, Egle Siksnuıte 23, Ericak Wheeler 14, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 20, Clarissa Cristina Dos Santos 4, Defne Melissa Paylar 2
Başantrenör: Fırat Okul
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Chennedy Nicola Carter 10, Naile Çırak 5, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 7, Gizem Sezer, Alena Hanusova 18, Tuğçe Dik, Nika Baric 15
Başantrenör: Osman Olcay Orak
1. Periyot: 29-22 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 48-35 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 80-44 (İzmit Belediyespor lehine)