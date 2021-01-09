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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Samsun Canik Belediye: 47

47 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu


Hakemler: Sinem Tetik, Münevver Özemre, Burak Yılmaz


İzmit Belediyespor: İpek Garip 13, Miray Şahin 4, Gülşah Duman 17, Tuana Azra Met, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 4, Zülal Özdemir, Saadet Aysu Keskin 8, İnci Güçlü 14, Milica Jovanovic 19, Clarissa Cristina Dos Santos 20, Defne Melissa Paylar 11


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy, Stephane Zenora Madden 21, Nazlı Çalışkan 10, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever 3, Bilgesu Erduran 4, Elif Korkut, Neslihan Demir 5


Başantrenör: Mahmut Beşir


1. Periyot: 31-13 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 51-33 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 80-35 (İzmit Belediyespor lehine)

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