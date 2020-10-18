Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 57- Botaş:72

72 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Cemil Uygül
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 6, Gülşah Duman 4 , Kübra Erat, Elif Emirtekin 14 , Egle Siksniute 6, Ericak Wheeler 9 , Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 14, Clarissa Cristina Dos Santos 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Botaş: Elizabeth Olatayı Williams 17, Buket Ünal, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 15, Bahar Çağlar 8, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 8, Marina Bas 7, Işıl Alben 11
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 14-19 (Botaş lehine)
Devre: 25-39 (Botaş lehine)
3. Periyot: 39-55 (Botaş lehine)