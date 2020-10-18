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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 57- Botaş:72

72 mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Cemil Uygül


İzmit Belediyespor: Miray Şahin 6, Gülşah Duman 4 , Kübra Erat, Elif Emirtekin 14 , Egle Siksniute 6, Ericak Wheeler 9 , Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 14, Clarissa Cristina Dos Santos 4


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Botaş: Elizabeth Olatayı Williams 17, Buket Ünal, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 15, Bahar Çağlar 8, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 8, Marina Bas 7, Işıl Alben 11


Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu


1. Periyot: 14-19 (Botaş lehine)


Devre: 25-39 (Botaş lehine)


3. Periyot: 39-55 (Botaş lehine)

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