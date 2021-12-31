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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 60 - Nesibe Aydın:70

60’lık skorla mağlup oldu.

60'lık skorla mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Onur Sönmez, Hande Öztürk


İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 7, Marina Solopova 5, Nirra Fields 17, Viktoria Vladimirovna Mircheva 7, Kristina Jasmine Higgins 16


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas 7, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Kamile Nacickaite 17, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Meltem Yıldızhan 5, Harika Gözde Eldaş 3, Alaina Denise Coates 27


Başantrenör: Erman Okerman


1. Periyot: 17-12 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 34-31 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 49-47 (İzmit Belediyespor lehine)

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