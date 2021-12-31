Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 60 - Nesibe Aydın:70

60’lık skorla mağlup oldu.
60'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Onur Sönmez, Hande Öztürk
İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 7, Marina Solopova 5, Nirra Fields 17, Viktoria Vladimirovna Mircheva 7, Kristina Jasmine Higgins 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas 7, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Kamile Nacickaite 17, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Meltem Yıldızhan 5, Harika Gözde Eldaş 3, Alaina Denise Coates 27
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 17-12 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 34-31 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 49-47 (İzmit Belediyespor lehine)