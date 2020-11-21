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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 62 - Galatasaray: 80

kırmızılı ekip, 80-62 kazandı.




Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Aytuğ Ekti, Sertan Kırklar, Mesut Öztürk


İzmit Belediyespor: İpek Garip, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 8, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 12, Ericak Wheeler 25, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 5, Clarissa Cristina Dos Santos 6


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Galatasaray: Courtney Monae Williams 12, Melisa Eroğlu, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan 12, Miray Balotu, Cansu Köksal 5, Sude Yılmaz 2, Pelin Derya Bilgiç 6, Anete Steinberga 18, Mısra Albayrak, Mercedes Briann Russell 19, Zofia Hruscakova 6


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 20-24 (Galatasaray lehine)


Devre: 35-41 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 48-56 (Galatasaray lehine)

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