Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

19 nedeniyle 11.
haftada oynanamayan erteleme maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'a uzatma devresinde 70-75 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. Haftasında Covid-19 nedeniyle oynanamayan İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın erteleme maçı bugün oynandı. İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Nesibe Aydın ile normal süresinde 64-64 berabere kaldı. Uzatma devresinde skoru 70-75'e taşıyan Nesibe Aydın, galip gelen taraf oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Muhammed Murat Zafer, Hakan Gerey
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 18, Kübra Erat 5, Elif Emirtekin, Egle Siksniute 6 , Ericak Wheeler 4, Milica Jovanovic 16, Clarissa Cristina Dos Santos 21
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 2, Sheylani Marie Peddy 15, Hülya Çoklar, Zsofia Simon 2, Melike Tuğba Oral 5, Ruth Cecilia Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 10
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 12-13 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 31-30 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 46-45 (İzmit Belediyespor lehine)
1. Uzatma Devresi: 70-75 (Nesibe Aydın lehine)