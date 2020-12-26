Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 - OGM Ormanspor: 89

89 mağlup ettiSalon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor SalonuHakemler: Ali Köseoğlu xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarici xxİzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x 6, Kübra Erat x 3, Elif Emirtekin x 3, Egle Siksniute xxx 23, Ericak Wheeler xxx 33, İnci Güçlü x, Milica Jovanovic x 9, Clarissa Cristina Dos Santos xx 14Başantrenör: Hasan Fırat OkulOGM Ormanspor: Angelica Danielle Robinson xxx 24, Riquna Uneik Williams xx 13, Nilay Kartaltepe x, Sinem Ataş x, Şerife Alperi Onar xxx 23, Meltem Avci x 9, Damla Gezgin x 6, Brittney Chrisanti Sykes xx 12, Ashley Janeen Walker x 2Başantrenör: Alper Durur1.
89 mağlup etti
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ali Köseoğlu, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarici
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Egle Siksniute 23, Ericak Wheeler 33, İnci Güçlü, Milica Jovanovic 9, Clarissa Cristina Dos Santos 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
OGM Ormanspor: Angelica Danielle Robinson 24, Riquna Uneik Williams 13, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 23, Meltem Avci 9, Damla Gezgin 6, Brittney Chrisanti Sykes 12, Ashley Janeen Walker 2
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 19-21 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 38-41 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 69-58 (İzmit Belediyespor lehine)
4. Periyot: 80-80
1. Uzatma Devresi: 91-89 (İzmit Belediyespor lehine)