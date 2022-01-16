İhlas Haber Ajansı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 65 - OGM Ormanspor: 86

65 mağlup oldu.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş


İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Marina Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Nirra Fields 15, Viktoria Vladimirovna Mircheva 16


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson 20, Gökşen Fitik 13, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 2, Teaira Zyaire Mc Cowan 29, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Soana Kautelia Angelina Lucet 10


Başantrenör: Alper Durur


1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 39-43 (Ormanspor lehine)


3. Periyot: 56-60 (Ormanspor lehine)

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