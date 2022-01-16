Kadınlar Basketbol Süper Ligi: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 65 - OGM Ormanspor: 86

65 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ali Köseoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş
İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 18, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Marina Solopova 6, Emel Sığırcı 6, Nirra Fields 15, Viktoria Vladimirovna Mircheva 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson 20, Gökşen Fitik 13, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 2, Teaira Zyaire Mc Cowan 29, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Soana Kautelia Angelina Lucet 10
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 39-43 (Ormanspor lehine)
3. Periyot: 56-60 (Ormanspor lehine)