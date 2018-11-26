Kadınlar, farkındalık için Ormanya'da yürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde Ormanya'da yürüyüş düzenledi.

Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da gerçekleşen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra yüzlerce kadın katıldı. Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte bir açıklamada bulunan Başkan Karaosmanoğlu, “Ne olursa olsun kadının ezilmesi, kırılması taraftarı değiliz, olmayacağız. Her şartta kadın hak ettiği değeri almalıdır, bunun kesinlikle bahanesi olmamalıdır. Kadın basit sebeplerle kocasından ayrılmamalı, olgun bir tavırla kocasını da yetiştirmelidir. Gerekirse çalışmalı ekmeğini de kazanmalıdır. Tüm kadınlarımız baş tacımızdır, bunu herkes böyle görmelidir” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturmak için, Kocaeli genelinde bulunan bazı önemli köprüler "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" vesilesiyle bir gece boyunca turuncu ışıklarla aydınlatıldı.