Kadınlar hem eğleniyor hem üretiyor

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi'nde (GÖLMEK) eğitim alan kursiyerler, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

19 kurs merkezinde 18 branşta binlerce kişiye eğitimin verildiği GÖLMEK'te, özellikle kadınlara yönelik birçok çalışma yapılıyor. Merkezde el sanatları ve dikiş nakış eğitimlerine katılan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, İhsaniye Merkez'de bulunan kurs merkezini ziyaret etti. El emeği göz nuru ürünler üreten kadınlarla bir araya gelen Başkan Sezer, terzi bir annenin oğlu olarak yapılan çalışmalara hayran kaldığını söyledi. Kadınlarla sohbet eden Sezer, "19 kurs merkezi, 18 branşta, bugüne kadar binlerce hemşehrimizin meslek edinmesini sağlayan GÖLMEK, 1830'a ulaşan kursiyer sayısıyla bu yıl rekor katılıma ulaştı. Kadınlarımıza bu ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, kurslarımızda el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlarımız için çok yakında ürettikleri ürünleri satabilecekleri interaktif bir mecraya, GÖLMEK kursiyerlerinin de katılacağını müjdelemek istiyorum" dedi.