Kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün sağlıklı yaşam yürüyüşleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tekrar başladı. Yürüyüş sonunda kadınlara karanfil hediye edildi.

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 110 kadının katılımıyla sağlık yaşam adına yürüyüş düzenledi. SEKA Park'ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirilen sağlıklı yaşam yürüyüşünün sonunda kadınlara karanfil hediye edildi.