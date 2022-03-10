Kadınlara ev kazaları anlatıldı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirişti. İş Güvenliği Uzmanı ve Çevre Mühendisi Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimlerde kadınlar bilgilendirildi. Coşan, "Ev kazaları, kaza çeşitleri arasında önemi gittikçe artmakta olup; bir evin içinde veya bahçesinde, havuzunda ve garajında meydana gelen, çoğunlukla önlenebilir olaylardır. Ev kazaları yaralanma, sakatlanma ve ölüme yol açabileceği için önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Tüm kazaların yüzde 25'i evde yaşanıyor. Araştırmaya göre ev kazaları en çok kadınların ve 0-6 yaş grubu çocukların başına geliyor. Bu kazaların yüzde 80'inde en azından ezikler, incinmeler, kesilme gibi yaralanmalar ile sonuçlanıyor. Sıklıkla parmaklar, el, baş ve kolda yaralanmalar oluşuyor. Kazaların yüzde 26,2'si evin içinde yürürken, yüzde 25'ise oyun oynarken gerçekleşiyor" dedi.