Kadınlara 'kansere erken teşhis ve tarama eğitimi' verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Kanser Günü'nde toplumsal bilinci artırmak için kadınlara yönelik 'Kanser erken teşhis ve tarama eğitimi' gerçekleştirdi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenleniyor. 'Erken teşhis, hayat kurtarır' sloganıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kanserle ilgili toplumda farkındalık oluşturmak, vatandaşların bu konu hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışma yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ‘Anne Şehir' projesinin çevrimiçi egzersizlerine katılan bayanlara eğitim verildi.

Kanser ile ilgili bilgilendirme

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimlerde, toplumun yüzde 52'sini kadınların oluşturduğu ve her 8 kadından 1'inde meme kanseri görüldüğü belirtildi. Meme kanserine dikkat çeken eğitim hemşireleri erken tanı konulabilmesi, meme kanserinin belirtilerinin ve bulgularının neler olduğu, taramaların hangi sıklıkla ve nasıl yapılması gerektiğine dair bilgilendirme yaptı.

HPV testinin önemi anlatıldı

Eğitimde ayrıca dünyada her yıl yarım milyon kadının rahim ağzı kanserine, 50 binden fazla kadının ise kolon kanserine yakalanıp bu sebeple yaşamını yitirdiğinin altı çizildi. Erken tanı ve tedavinin vurgulandığı eğitimde, rahim ağzı kanseri ile ilgili HPV Testini 30-65 yaş arası kadınların, kolon kanseri için ise 50-70 yaş arası hem kadın hem erkeklerin mutlaka yaptırması gerektiği belirtildi. Ayrıca erken dönemde kanserin saptanmasının mühim olduğu hatırlatılarak, kansere yakalanmamak için sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulunuldu.

Hemşireler tarafından ayrıca kanserden korunmak için sigara içilmemesi ve içki tüketiminden kaçınılması, bol miktarda meyve sebze tüketerek sağlıklı beslenmeye ve egzersizler yaparak kilo kontrolünün sağlanmasına dikkat edilmesi hususları vurgulandı.

Beslenme önerileri

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diyetisyenleri ‘Kanserde önleyici ve tedavi edici beslenme önerileri' konulu bir video hazırladı. ‘Anne Şehir' sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, kanserin korkunç bir hastalık olmadığı ve önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Erken tanının hayat kurtaran bir etken olduğu vurgulanan videoda, yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite süreleri ve çevresel faktörlerin değiştirilerek kanserle mücadele edilebileceği vurgulandı.

Kanser taraması yaptırılacak yerler

Kanser taraması yaptırmak isteyenlerin Ketem'e veya aile hekimine başvurabileceği, ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber yürütmüş olduğu kanser tarama aracından ücretsiz bir şekilde tarama yaptırabileceği bilgisi verildi.