Kadınlardan kitap okuma hareketi

Kitap durakları, hastanelere kitaplık, okul kütüphaneleri, 'Kahvemiz evimiz' gibi pek çok farklı projeye de imza atan İzmit Belediyesi, yerel bir internet sitesi tarafından başlatılan 'Okuma Hareketi'ne de destek veriyor. Kitap Okuma Hareketi kapsamında ilk kitap analiz programı tarihçi yazar Nermin Taylan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yazarın araştırma kitabı olan Kabe-i Muazzama Tarihi ve Osmanlı Padişahlarının Hizmetleri isimli kitabı okuyarak etkinliğe katılan kadınlar, yazar Nermin Taylan'ı ilgiyle dinledi. Soru cevap bölümünün ardından yazar kitabını imzaladı.