Kadınlardan seramik sergisi

Seramik sanatına gönül vererek bunu hobi haline getiren 8 bayanın Sanat Sokağı'nda açtıkları sergi büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır seramik sanatıyla uğraşan 8 bayan eserlerini Sanat Sokağı'nda sergilemek istediler. İzmit Belediyesi'nin de desteği ile bayanlar 3 boyutlu tablolar, dekoratif objeler, takılar, vazolar, kase, anahtarlık, duvar süsleri, ayna ve tabaklardan oluşan artistik seramik çalışmalarını Sanat Sokağı'nda sergilediler.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken sergiyle ilgili konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Jeofizik Mühendisi Sibel Çelikel Yiğiter, “ Seramiğe 2002 yılında hobi amacıyla başladım. Oldukça meşakkatli ve maliyetli olmasına karşın bir o kadar da keyifli bir uğraş. Tasarımından uygulamasına kadar tamamen bizim üretimimiz olan bu çalışmaları meraklısıyla buluşturmak için böyle bir sergi açtık. Destekleri için İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Doç Dr. Çiğdem Bulgan ise “ Bizler seramiğe hobi olarak başlayıp yıllar içinde geliştirerek yaşamımızın bir parçası haline getirmiş bireyler olarak çalışmalarımızı İzmit halkının beğenisine sunmak istedik. İzmit Belediyesi'nden stant talep ettik, sağ olsunlar kırmayıp bizlere Sanat Sokağı'nı tahsis ettiler” diye konuştu.