Kadınların el emeği ürünleri festivalle görücüye çıktı

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki üretken kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla BAŞKEM ürünleri Başiskele Sahili'nde festivalle görücüye çıktı.

Başiskele Belediyesi'nin “Kadın Eli Değer, Her Şey Değişir” sloganıyla hayata geçirdiği Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), ilk defa geçen yıl düzenlendi. Bu yıl da BAŞKEM El Emeği Festivali olarak geleneksel hale geliyor. Başiskele Sahili'nde Pazar gününe kadar devam edecek festivalin açılışı yapıldı. Kadına ve aileye verdikleri önemi dile getiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Biz kadın ve aile çalışmalarımıza kale ismini verdik. Çünkü ailemiz bizim kalemiz. ‘Kadın eli değer, her şey değişir' dedik ve kalemizi sürekli tahkim etme, sağlamlaştırma ve güçlendirmemiz gerektiğini düşündük. Bizim medeniyetimizi güçlü kılan diğer dünya toplumlarımızdan bizi farklı kılan aile bağlarımızın güçlü olması ve bu bağlar sayesinde karşılaştığımız sosyal problemleri birbirimize verdiğimiz destekle çözüme kavuşturmamızdır. Bizler tüm kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı KALE markası çatısı altında topladık. Aile Danışma ve Yaşam Merkezimiz, Başiskele Kadın El Emeği Mağazamız BAŞKEM gibi birçok hizmeti kadınlarımıza sunduk. Sizlerin de bu hizmetlerimize sahip çıkması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurulan stantlar gezildi.