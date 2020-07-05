Kafası bebek arabasının demirleri arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafası bebek arabasının üzerindeki iki demir arasında sıkışan 4 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eda İ. isimli kadın 4 yaşındaki oğlu Doruk'u bebek arabasına bindirerek dolaşmaya çıktı. Caddede ilerlerken Doruk'un geriye esnediği sırada kafası bebek arabasının arka kısmında bulunan 2 demirin arasına sıkıştı. Kendi çabaları ile oğlunu kurtarmaya çalışan anne Eda İ. çabalarında başarısız olunca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Doruk'u kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile bebek arabası üzerindeki demir kesilerek küçük çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Doruk'un sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı belirlendi.