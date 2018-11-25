Kafası merdiven korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oyun oynarken kafası merdiven korkuluklarının arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 228. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin merdivenlerinde oyun oynayan 6 yaşındaki R.D.'nin kafası merdiven korkuluğu demirlerinin arasına sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştı. Vatandaşlar, çabasında başarısız olunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin bulunduğu sokağa araçların hatalı girmesi nedeni ile girmekte zorluk çekti. Yaşanan duruma R.D.'nin yakınları tepki gösterirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından demir korkulukların kesilmesi ile R.D.'nin kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrolü yapılan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan R.D., daha sonra ailesine teslim edildi.