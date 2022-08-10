İhlas Haber Ajansı

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Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi

Kocaeli’de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafede taşkınlık çıkardı. İhbarla olay yerine bekçi ekipleri sevk edildi. Bekçilere üstlerini aratmamak için mukavemet gösteren C.Y. (39) ve Ş.D. (36) zorluk çıkardı. Şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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