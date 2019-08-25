Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 3.'sü düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri'nde sahne alan İmera, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Gürcü ve Çerkezler'in oluşturduğu “Abhaza” topluluğunun yer aldığı şenliğe yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde düzenlenen şenliğin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik açılışında konuşan Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çetin Seymen, “Biz kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. Bu şenliklerde kültürümüzü tanıtmak için önemli bir fırsat. Bu fırsatı bize veren ve desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum” dedi.

3. Kafkasya Yaz Şenlikleri'nde Grup İmera sahne aldı. Sanatçıyı sevgiyle karşılayan vatandaşlar Grup İmera'nın seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik etti. Çocuklar, şişme oyun grupları etkinlikleriyle eğlenirken, büyükler Grup İmera'nın seslendirdiği hareketli parçalarla eğlendi. Yöre halkı şarkılara eşlik ederken horonlar oynadı.