Kağıdın büyülü dünyası köy okullarında

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı SEKA Kağıt Müzesi ile buluşuyor. Kasım 2018'den bu yana devam eden proje kapsamında ilimizin farklı bölgelerindeki toplam 18 köy okulu Kağıt Müzesi sayesinde kağıdın büyülü dünyası ile tanışma fırsatı buldu.

SEKA Kağıt Müzesi, geçtiğimiz Kasım ayında başlattığı köy okulları projesini hızla devam ettiriyor. Kocaeli'nin köy okullarında eğitim gören çok sayıda öğrencinin gerçekleştirilen aktiviteler ile geri dönüşüm ve kağıt üretimi hakkında bilinçlenmesini amaçlıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başında başlayan proje okulların kapanacağı Haziran ayına kadar devam edecek.

Her hafta bir okul ile devam eden projede bu hafta Kartepe ilçesinde yer alan Şirinsulhiye İlkokulu'na gidildi. Gerçekleştirilen aktivitelerde öğrenciler ilk olarak kağıt müzesi, kağıt üretim süreçleri ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi. Daha sonra El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kendi kağıtlarını yaptı. Suyun içinden çıkarıp kuruttukları hamurların kağıda dönüşümünü ilgiyle takip eden öğrenciler keyifli anlar yaşadı.