Kağıt gibi ezilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

İçinde sıkışan sürücü yaklaşık 1 saatlik çalışmayla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yol uzun bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 33 BZA 90 plakalı gofret yüklü tır önünde seyreden 41 AGK 666 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır adeta kağıt gibi ezilirken sürücü E.O. da içeride sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar neticesinde kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı

Öte yandan, kurtarma işlemi boyunca TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Sürücü kurtarıldıktan sonra ise yola dökülen mazotların temizlenmesi, düşen parçaların ve kazalı araçların sağlıklı şekilde kaldırılması için trafik tek şeritten verildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar meydana geldi. Uzun süredir trafikte beklediklerini söyleyen İsmet Altun, “Burada bir kaza oldu. Tır, tankere arkadan çarpmış. Cenabı Allah sürücüyü kurtardı. 1 saat sürdü, 1 saattir trafikteyiz” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.