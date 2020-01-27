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Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor

Türkiye Basketbol 2.

Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, UPS Spor'u mağlup ederek liderliği korudu.


Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 15 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Kocaeli temsilcisi ligin ikinci devresinin ilk maçında UPS Spor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmadan üstün bir oyun ile 91-70 galip ayrılarak liderliği bırakmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ilk çeyreğini dengeli oyun ile 17-18 önde kapatan Kağıtspor, 2. çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele aldı ve soyunma odasına 35-40'lık önde döndü. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 46-72 gibi önemli bir farkla girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 70-91 galip ayrılmayı başardı.


Haftayı lider olarak geride bırakan Büyükşehir Kağıtspor 17. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum temsilcisi Erzurum BŞB Gençlik ile karşılaşacaklar. Maç 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 ‘da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

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