Kağıtspor Baskettbol Takımı: 113- Kayı Spor: 96

Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Spor'u 113-96 mağlup etti. Basketbol 2'nci liginde Kocaeli'yi temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 6'ncı galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Büyükşehir Kağıtspor, dengeli başladığı maçın ilk çeyreğini 24-19 önde kapattı. 2'nci çeyrek itibariyle Sertay Gürsü ve Burak Şaşmaz'ın sayıları ile oyunda hâkimiyetini kuran mavi beyazlılar, ilk yarıyı 59-40 gibi önemli bir skor ile önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü sürdüren Kağıtspor, bu periyodu da 90-73 ile galip bitirdi. Son periyotta dengeli oyununu sürdüren mavi beyazlılar, 113-96 skor ile maçtan galip ayrıldı. Büyükşehir Kağıtspor, son aldığı skorla bu sene ligde oynadığı maçlarda ilk defa 100 sayı barajını aştı. 2'nci çeyreğin son saniyelerinde rakibin karşı atağında blok ile kazanılan topta Kaptan Sertay Gürsü, bitiş zili çalmadan saniyeler öncesinde parkenin ortasından attığı şutun isabetli sayıya dönüşmesi ile bütün salonu ayağa kaldırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen taraftarlar uzun süre Kaptan Sertay'ı ayakta alkışladı.