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Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı'nda imzalar atıld

Türkiye Erkekler Voleybol 1.

Ligi'nde mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile düzenlenen törende imzaları attı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. Basketbol şubesinde imza töreni ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan mavi beyazlılar, bu sezon 1.Lig'de Kocaeli'yi temsil edecek olan Voleybol A takımı içinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, Voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi.


Erkek Voleybol takımı, geçtiğimiz günlerde Voleybol 'un tecrübeli isimlerinden Adil Kemal Ok ile anlaştı. Takımın baş antrenörünün belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu. Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor İkinci başkanı ve voleybol branş yöneticisi Serhan Çatal katıldı.

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