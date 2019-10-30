Kağıtspor Voleybol 3'te 3 yaptı

liginde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor, üçüncü maçını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

Lige İzmir'de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, evinde oynadığı ilk maçta da rakibi Jeopark Kula Sporu set vermeden geçti. Kocaeli temsilcisi, deplasman mücadelesinde de geleneğini bozmayarak Alanya Belediye'yi set vermeden geçti. Dengeli başlayan oyunda mavi beyazlı voleybolcular ilk seti 25-23, ikinci setti 25-23, son seti ise 34-32 skorla kazandı. Rakibine set vermeden ligdeki 3. maçını da kazanan mavi beyazlı ekip büyük sevinç yaşadı.

Büyükşehir Kağıtspor'un ligde oynadığı 3 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok, “Alanya Belediye deplasmanı bizim için zorlu bir sınav oldu. Bu sınavı başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki karşılaşmamız kendi evimizde İstanbul B.B.S.K. ile olacak. Seyirci desteğini de yanımıza alarak bu maçı da galibiyet ile noktalamayı umuyoruz” dedi.