Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını sürdürüyor

Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Takımı, Afyon Belediye Yüntaş'ı mağlup ederek liderlik yarışını sürdürdü.

Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol Takımı, 16. maçında İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderlik yarışını sürdürdü. Mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan Kocaeli ekibi, 2. sette rakibine 21-25 mağlup ayrıldı. Ligin iddialı ekiplerinden olan Afyon temsilcisine karşı iddialı oyununu sürdüren Kağıtspor, zorlu geçen 3. setten 29-27 ile galip ayrıldı. Bu skor ile maç skorunda durumu 2-1'e getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu ve setten 25-17 galip ayrılarak maçı da 3-1'lik skorla kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışından kopmadan galibiyetler alan Kağıtspor, ligin 17. hafta müsabakaları kapsamında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Balıkesir Bigadiç Spor Salonunda saat 14.30'da oynanacak.