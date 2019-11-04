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Kağıtspor voleybolda dolu dizgin

KOCAELİ (İHA) – Türkiye Voleybol 1.

Ligi temsilcilerinden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki dördüncü maçında da kazandı.


Lige İzmir'de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan ve 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediye'yi de mağlup etmeyi başardı. Mavi beyazlı Kocaeli temsilcisi, İstanbul ekibini 3-1'lik skor ile geçmeyi başardı. Dengeli başlayan oyunda ilk seti 25-16 kazanan Kağıtspor, ikinci setten 25-23, 3. setten 22-25, 4. setten ise oyuna 25-19' luk skorlarla ayrılarak maçta 3-1 galip gelmeyi başardı. Mavi beyazlılar, ligdeki 4 maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir başarı elde etti.


Büyükşehir Kağıtspor'un ligde oynadığı 4 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok;, “Alanya Belediye deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik ve ligin başarılı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyeyi ağırladık. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki karşılaşmamız deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile olacak. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve 5'te 5 yapmak” dedi.

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