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Kağıtspor voleybolda fikstür belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımının yeni sezon fikstürü belli oldu.

Mavi beyazlı ekip, ilk maçını evinde oynayacak.


Geçtiğimiz sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1. Liginde başarılı bir sezon geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımının yeni sezon kurası online olarak tüm kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mavi beyazlı takımın ilk maçı 10 Ekim Cumartesi günü İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleşecek.


Başarılı ekip, 2020-2021 sezonunda Ankara, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Muğla illerinden toplam 11 takımın mücadele edeceği A grubunda sahaya çıkacak. Ligde ilk devre maçları 10 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 20 Aralık Pazar günü sona erecek. 2. devre maçları ise 24 Ocak- 4 Nisan tarihleri aralarında oynanacak.


Kocaeli temsilcisi, 2020-2021 sezonu ilk maçını evinde oynayacak. İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ekibi, Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediyeyi ağırlayacak.

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