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Kağıtspor voleybolda liderliği geri aldı

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1.

ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden il temsilcisi Kağıtspor, ligin 17. hafta müsabakalarında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaştı. Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Kağıtspor aldığı bu sonuçla en yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı. Mavi beyazlılar ligin 18. hafta müsabakaları kapsamında Düzce temsilcisi 1881 Düzce Belediyespor ile evinde mücadele edecekler. 9 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'da gerçekleşecek.

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