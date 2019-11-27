İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıtspor voleybolda tam gaz

KOCAELİ (İHA) – İlimizi Türkiye Voleybol 1.

liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.


Ligde oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve ligdeki liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, 1881 Düzce Belediye deplasmanından da galip gelmeyi başardı. Mavi beyazlı temsilci, Düzce temsilcisini 3-1'lik skor ile geçmeyi başardı. Bu sonuçla mavi beyazlılar, ligdeki 6. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.


Zorlu Düzce deplasmanından galip ayrılan Büyükşehir Kağıtspor takımında açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok, “Düzce deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik. Galibiyetin rehavetine kapılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta evimizde Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve liderliğimizi sürdürmek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.