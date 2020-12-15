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Kağıtspor'da ilk antrenmanına çıkan baş antrenör Murat Yolcu:

KOCAELİ (İHA) – Erkekler Basketbol 1.

Ligi'nde Kocaeli BŞB Kağıtspor ile anlaşarak takımla ilk antrenmanına çıkan baş antrenör Murat Yolcu, “Başarılı olmaya geldim” dedi.


Erkekler Basketbol 1.Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nde dün Atalay Gemen ile yolların ayrılmasının ardından baş antrenörlüğe getirilen Murat Yolcu görevine başladı. Sporcularla, teknik ve idari ekiple tanıştıktan sonra takımla ilk antrenmanına çıkan Yolcu, “Çok güzel, başarılı, geleceği olan bir kulübe çok başarılı olmaya geldik. Burada Süper Lig ayarında bir organizasyon var. Bu organizasyonun parçası olacağım için çok mutluyum. İnşallah çok daha başarılı olacağız” dedi.

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