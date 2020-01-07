Kağıtspor'dan madalya yağmuru

Kocaeli'nin ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2019 sezonunu şampiyonluklar ile tamamladı. 28 branşta 5 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 2019 yılında 304 madalya kazanarak başarılarını sürdürdü. Mavi beyazlı kulüp, 81 uluslararası derece, 8 dünya derecesi 15 Avrupa şampiyonası derecesi, 30 Balkan şampiyonası derecesi, 170 Türkiye derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı geçen yılı değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal, “2019 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. Aynı sonuçları 2020 yılında da tekrarlamak amacındayız. Bu dönemi yine yoğun bir yıl olarak geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

2019 yılında Kağıtspor ve milli takımlar adına mücadele eden sporcular oldukça önemli başarılar kazandı. Judoda Merve Azak Dünya şampiyonu olurken Atıcılıkta Murat İlbilgi rekor kırarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Engelli judocumuz Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırarak ülkemizi gururlandırdı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından bu yıl 3.'sü düzenlediği ve 20 takımının mücadele ettiği, 2 etaptan oluşan Ümitler Türkiye Spor Toto Judo 1. Ligini Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular yine şampiyon tamamladılar. Son iki yılın şampiyonu başarılı takımımız, favori gösterildiği turnuvanın düzenlendiği 3. yılında 3. kez şampiyon olmayı başardı. Mavi beyazlı takımdaki mücadele eden sporcuların hepsinin altyapıdan yetişmiş olması da alınan başarının daha değerli olmasını sağladı. Şampiyon sporcular üç yıl içerisinde mindere çıktığı 57 maçtan sadece 1 tanesinde mağlubiyet gördü.

Engelli branşlara desteğini sürdüren Büyükşehir Kağıtspor, Judoda Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Elde ettiği başarılar ile bir ilke imza atarak dünya sıralamasında zirvede yer aldı ve 2020 Tokyo Olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Kağıtspor'un Karate, Atıcılık, Judo, Halter milli sporcuları 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yarışabilmek adına kota yarışmalarına katılmaya devam ediyorlar.

Derecelerin branşlara göre dağılımı ise şu şekilde; Tekvando branşında 3 Türkiye, Geleneksel Okçuluk branşında 3 Uluslararası, 9 Türkiye Halter branşında 3 Uluslararası, 3 Avrupa, 10 Türkiye, judo branşında 2 Dünya, 3 Avrupa Gençlik Olimpiyatları 17 altın, 14 gümüş, 19 bronz, 20 altın, 14 gümüş, 15 bronz olmak üzere 49 uluslararası derece derecesi, güreş branşında 11 Türkiye, 1 Türkiye Büyükler, 1 Türkiye Minikler Serbest Güreş Takım 3.liği, 1 Türkiye Minikler Grekoromen Takım 2.liği, Yağlı Güreş branşında 2 Kırkpınar derecesi Atıcılık branşında 1 Avrupa Şampiyonluğu, 5 Türkiye derecesi, Karate branşında 48 Uluslararası, 7 Avrupa, 2 Dünya, 6 Balkan, 21 Türkiye 1 Türkiye Ümit Genç, 1 Türkiye Büyükler Takım derecesi, engelli branşlarda 22 altın, 9 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplamda 50 Türkiye derecesi, 4 Avrupa Şampiyonası derecesi, 6 Dünya Şampiyonası derecesi elde ederek kulüp olarak kırılması zor bir rekora imza attılar.