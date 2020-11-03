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Kağıtsporlu atıcılar başarıya doymuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün şampiyon atıcıları katıldıkları Cumhuriyet Kupası’ndan yine başarı ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün şampiyon atıcıları katıldıkları Cumhuriyet Kupası'ndan yine başarı ile döndü.


Atıcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupasının Trap kategorisi müsabakaları, Konya'da düzenlendi. Büyükler kategorisinde mücadele, eden Kağıtsporlu Murat İlbilgi altın madalyanın sahibi olurken, Nedim Tolga Tuncer bronz madalya kazandı. Kağıtspor Trap takımı bu sezon Türkiye Şampiyonasından sonra Cumhuriyet Kupası'nda da takım şampiyonluğunu elde ederek önemli bir başarıya imza atmış oldu.


Cumhuriyet Kupası Skeet kategorisi müsabakaları ise Mersin'de düzenlendi. Skeet kategorisinde mücadele eden Kağıtspor'lu sporculardan Mustafa Serhat Şahin büyükler kategorisinde bronz, Süha Güray gençler kategorisinde 5. olarak müsabakaları tamamladı.

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