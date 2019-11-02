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Kağıtsporlu atıcılar Bursa ve Konya'dan madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar, Bursa ve Konya’da düzenlen turnuvalardan madalyalar ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar, Bursa ve Konya'da düzenlen turnuvalardan madalyalar ile döndüler.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar, Konya ve Bursa'da düzenlenen atıcılık skeet ve trap turnuvalarından 4 altın 1 gümüş madalya ile döndü. Bursa'da gerçekleştirilen Atıcılık Trap Cumhuriyet Kupası'nda mücadele eden Kağıtsporlu atıcılar başarılı mücadeleler gerçekleştirdi. Serdağ Saadet Kandıra büyük bayanlarda, Süleyman Güvercin genç erkeklerde, Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda 1. olmayı başardı. Öte yandan, büyük erkekler takımı ise 2. oldu. Bu sonuçlar ile mavi beyazlı sporcular, turnuvayı 3 altın 1 gümüş ile tamamladılar.


Konya'da düzenlenen Atıcılık Skeet 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda ise yıldızlar kategorisinde yarışan Kağıtsporlu Süha Güray, isabetli atışlarıyla hem turnuva şampiyonu hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

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