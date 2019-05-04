Kağıtsporlu boksör Azerbaycan'dan gümüş madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye kağıtsporlu boksör Alperen Terzi, Haydar Aliyev Yıldızlar Boks Turnuvası’ndan gümüş madalya ile döndü.
Kocaeli Büyükşehir Belediye kağıtsporlu boksör Alperen Terzi, Haydar Aliyev Yıldızlar Boks Turnuvası'ndan gümüş madalya ile döndü.
27 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında 8 ülke ve 120 sporcunun katılımıyla Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Haydar Aliyev Yıldızlar Boks Turnuvasından Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Alperen Terzi, Milli takım adına 70 kilogramda mücadele etti.
Kağıtsporlu Terzi, şampiyonanın ilk turunda Gürcü rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Çeyrek finali geçen Terzi, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rus rakibini 5-0 üstünlükle geçen Mavi Beyazlı sporcu, finalde Özbekistanlı rakibine 5-0 kaybederek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.