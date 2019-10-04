İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıtsporlu boksör, Türkiye Şampiyonası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksör Renat Rakhımov, elde ettiği başarılarla Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksör Renat Rakhımov, elde ettiği başarılarla Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un büyükler bokstaki başarılı ismi Renat Rakhımov, aldığı başarılar ile 23-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Konya'da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. grup müsabakalarından başarı ile ayrıldı. Rakhımov, elde ettiği bu başarıyla Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Sezona iyi hazırlandığını belirten Renat Rakhımov, “Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 2. Grup elemeleri, zorlu ama bizim adımıza başarılı geçti. Erzurum için ekstra çalışmalara, dönünce hemen başlayacağız. Başarılı rakiplerimiz var. İnşallah hedefimiz, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından altın madalya ile dönmek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.