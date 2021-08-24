Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu

Polonya' nın Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ceren Akarsu ay yıldızlı forma adına yarıştı. Ceren, kilosunda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya getirmeyi başardı.

24 ülkeden 356 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Türkiye 20 erkek, 20 bayan olmak üzere toplam 40 sporcu ile katıldı. Şampiyonanın üçüncü gününde sahneye çıkan yıldız kızlar U17 kategorisinde 40 kiloda yarışan Ceren Akarsu koparma kategorisinde 45 kilogram, silkme kategorisinde 57 kilogram kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcu toplamda 102 kilo ile Avrupa şampiyonasında kürsünün en üst basamağında yer aldı. Spor otoriteleri mavi beyazlı sporcu Ceren Akarsu için övgü dolu sözler kullandı. Başarılı halterci kazandığı bu başarı ile A milli takıma da göz kırptı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Ceren, çalışarak daha büyük başarılara imza atmak istediğini ifade etti.