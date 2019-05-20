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Kağıtsporlu genç okçunun hedefi, altın madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor geleneksel okçuluk sporcusu Meryem Bengisu Kaytaz, 7.

Fetih Kupası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, geleneksel spor dallarına yaptığı yatırımlarının karşılığını alıyor. Geleneksel okçuluk branşında da başarılı sporcular eğitmek için yola çıkan mavi beyazlı kulüp, emeklerinin karşılığını almaya başladı. 2 yıldır Kağıtspor Kulübü'nde okçuluk yapan Meryem Bengisu Kaytaz da bu örneklerden biri. Geçen yıl yapılan 6. Fetih Kupası'nda bronz madalya kazanan Kaytaz'ın bu seneki hedefi altın madalya.


2 yıldır Kağıtspor Kulübü'nde okçuluk yapan Meryem Bengisu Kaytaz, “Okçuluk sayesinde sosyalleştim ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Kağıtspor gibi büyük bir ailede olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ailem bu yolda en büyük destekçim oldu. Okçulukta gelişmem ve ödül kazanmam da bana büyük katkıyı sağlayan Büyükşehir Kağıtspor Kulübüme ve Beyza Nur antrenörüme çok teşekkür ederim” dedi.


Geçen yıl yapılan 6. Fetih Kupası'nda bronz madalya kazanan Kaytaz, “Karma minikler kategorisinde yarışıyordum, bu sene ‘'Genç Bayanlar'' kategorisinde mücadele edeceğim. 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 7. Fetih Kupası Bölge elemelerine İstanbul'da katıldım. Hocamın desteği sayesinde elemeleri başarı ile geçtim. Elemelerde eksiklerimiz vardı, eksiklerimiz üzerinde daha da çalışarak bu sene 7. Fetih Kupası'nda altın madalyayı ilimize getirmek istiyorum” diye konuştu.

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