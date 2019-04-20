Kağıtsporlu güreşçi, Türkiye'yi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapıdaki başarılı güreşçilerinden Yusuf Demir, Uluslararası Yıldızlar Fevzi Şeker Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Uluslararası Zafer Turnuvası 12 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u ve milli takımı temsilen mücadele eden Yusuf Demir, şampiyonadan başarı ile döndü. Yusuf Demir ilk turda Kazakistanlı rakibini 10-0 teknik üstünlükle geçti. Yusuf, ikinci turda İranlı rakibiyle olan mücadelesinde minderden mağlup ayrıldı. İkinci turda yenildiği İranlı sporcunun finale çıkması ile başarılı sporcu, repesaj mücadelelerine katılmaya hak kazandı. Mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayan Demir, 3.'lük maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya müsabakasında ise Kazakistanlı rakibini 13-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Kağıtspor'lu Yusuf elde ettiği başarı ile Milli takım adına sıkletinde en iyi sırlamayı elde eden sporcu oldu. Şampiyonanın ardından İstanbul'da düzenlenecek olan Milli Takım kampına katılacak olan Yusuf, 27-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Yıldızlar Fevzi Şeker Turnuvası'nda 48 kilogramda Türkiye'den katılan tek sporcu olarak mücadele edecek. Hocası Mustafa Şenol eşliğinde Milli takım kampında çalışmalarını devam ettiren Yusuf'un hedefi Haziran ayında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan başarı ile dönmek.